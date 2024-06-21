В Краснодарском крае РФ ночью раздавались взрывы: власти сообщили об атаке дронов – видео

Взрывы были слышны в Ейске и Краснодаре, пишут местные паблики

Военный аэродром в Ейске (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 21 июня в ряде населенных пунктов Краснодарского края РФ раздавались взрывы. Соответствующие видео распространили местные Telegram-каналы. Власти российского региона сообщили об атаке беспилотников.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В частности, взрывы слышали жители города Ейск, где расположен военный аэродром. Местные власти сообщили, что атака беспилотников якобы была отражена. Они отметили, что травмированных среди гражданского населения и разрушений вроде бы нет.

Еще ночью взрывы были слышны в Краснодаре. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что "в результате падения обломков беспилотника повреждения получили автовокзал "Южный" и котельная рядом с ним".

Кроме этого, местные власти сообщили об атаке беспилотника на Ильский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в Северском районе Краснодарского края. В результате вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров. По состоянию на утро 21 июня его якобы ликвидировали.

Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.

В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае.

В ночь на 31 мая Силы обороны нанесли удары по нефтяным терминалам порта "Кавказ" и паромной переправе в Краснодарском крае России.

Читайте также: Дроны СБУ поразили две нефтебазы: пылало в Тамбовской области и в Адыгее – источник