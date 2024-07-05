Россияне заявили об атаке беспилотников на Ростов и Приморско-Ахтарск – видео

Российский Ростов-на-Дону (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

В ночь на 5 июля беспилотники атаковали российские города Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск. Соответствующие видео распространили местные Telegram-каналы. Информацию об этом подтвердили губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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По словам Кондратьева, в Приморско-Ахтарске противовоздушная оборона якобы сбила несколько дронов. Он также заявил, что якобы в результате падения обломков поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

Голубев сообщил, что в небе над Ростовской областью якобы сбили 10 беспилотников. По его словам, в результате падения обломков возникли ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе области. Глава региона отметил, что травмированных среди гражданского населения якобы нет.

Как сообщил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на жителей Ростова, горит местный нефтяной терминал.

Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.

В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае.

В ночь на 31 мая Силы обороны нанесли удары по нефтяным терминалам порта "Кавказ" и паромной переправе в Краснодарском крае России.

21 июня власти Краснодарского края заявляли об атаке беспилотников. Взрывы раздавались в Ейске, Краснодаре и Северском районе.

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