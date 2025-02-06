Военные подтвердили попадание по российскому аэродрому "Приморско-Ахтарский" – видео
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил попадание по российскому военному аэродрому "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае в ночь на 6 февраля.
По данным военных, речь идет об объекте, где размещают и запускают "шахеды" для ударов по Украине. Там также хранят и обслуживают другую авиацию, действующую в районах Запорожской и Херсонской областей.
Подтверждены попадания и взрывы в районе цели, возник пожар. Результаты поражения уточняются.
В ночь на 5 февраля россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами" из Приморско-Ахтарска.
- В ночь на 5 июля россияне заявляли о дроновой атаке на города Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск.