Военные подтвердили попадание по российскому аэродрому "Приморско-Ахтарский" – видео

Подтверждены попадания и взрывы в районе цели, возник пожар. С территории этого аэродрома россияне атаковали Украину "шахедами"

Приморско-Ахтарский аэродром (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил попадание по российскому военному аэродрому "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае в ночь на 6 февраля.

По данным военных, речь идет об объекте, где размещают и запускают "шахеды" для ударов по Украине. Там также хранят и обслуживают другую авиацию, действующую в районах Запорожской и Херсонской областей.

Подтверждены попадания и взрывы в районе цели, возник пожар. Результаты поражения уточняются.

В ночь на 5 февраля россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами" из Приморско-Ахтарска.

В ночь на 5 июля россияне заявляли о дроновой атаке на города Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск.