Военные подтвердили попадание по российскому аэродрому "Приморско-Ахтарский" – видео
Приморско-Ахтарский аэродром (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил попадание по российскому военному аэродрому "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае в ночь на 6 февраля.

По данным военных, речь идет об объекте, где размещают и запускают "шахеды" для ударов по Украине. Там также хранят и обслуживают другую авиацию, действующую в районах Запорожской и Херсонской областей.

Подтверждены попадания и взрывы в районе цели, возник пожар. Результаты поражения уточняются.

В ночь на 5 февраля россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами" из Приморско-Ахтарска.

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