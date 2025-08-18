Шмыгаль подтвердил существование украинской дальнобойной ракеты "Фламинго": уже есть видео
Министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил существование дальнобойной ракеты "Фламинго". Об этом чиновник рассказал во время презентации программы действий правительства, передает корреспондент LIGA.net.
"Что касается подробностей [по "Фламинго"], ну вчера все увидели в принципе ключевые подробности. Это мощное оружие, дальнобойное, очень мощное – и оно есть. Это ключевые подробности, а все остальное мы узнаем, когда придет подходящий момент", – заявил Шмыгаль.
Ранее, 17 августа, фотокорреспондент агентства The Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал сообщение в Facebook о новой украинской ракете "Фламинго".
По его словам, ее дальность составляет более 3000 километров и она уже вышла в серийное производство.
Также он добавил фото из цеха одной из украинских оборонных компаний Fire Point, расположенной "в неизвестном месте" на территории страны:
Других официальных подробностей пока нет.
Профильный ресурс Defense Express утверждает, что "Фламинго", судя по фото, "с огромной вероятностью" является крылатой ракетой FP-5 от оружейной компании Milanion Group из Объединенных Арабских Эмиратов, презентованной еще в начале февраля 2025-го.
Это вооружение имеет следующие заявленные характеристики:
→ дальность: 3000 км;
→ вес боевой части: 1 тонна;
→ максимальный взлетный вес: 6 тонн;
→ время в воздухе: более 4 часов;
→ максимальная скорость: 950 км/ч;
→ крейсерская скорость: 850-900 км/ч;
→ размах крыла: 6 метров.
ОБНОВЛЕНО. Медиа ZN.UA (Зеркало Недели) со ссылкой на компанию-производителя "Фламинго" публикует видео, как утверждается, с учебным и боевым запусками таких ракет:
Медиа подтверждает выход "Фламинго" в серию после успешных испытаний несколько месяцев назад.
Заявленные характеристики: боевая часть в 1150 кг (1,15 тонны); дальность полета – более 3000 км; защита от российских средств радиоэлектронной борьбы.
ZN.UA пишет, что боевые применения "Фламинго", которые происходят уже на протяжении определенного времени, "доказали результативность и смогли поразить поставленные цели на территории России".
Сейчас же Fire Point работает над масштабированием ракеты и расширением производства, передает медиа.
- Крылатые ракеты более уязвимы для систем ПВО, чем баллистические. В конце июля Шмыгаль заявлял, что Украина "очень близка" к получению на вооружение баллистики собственного производства.
