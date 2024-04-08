Азербайджан обвинил Армению в обстреле – та отрицает

Якобы стреляли из стрелкового оружия в сторону эксклава Нахичевань

Иллюстративное фото: Минобороны Армении

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что вчера подразделения армянской армии из стрелкового оружия обстреляли азербайджанскую армию. Армянское оборонное ведомство отрицает это заявление.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Азербайджан заявляет, что 7 апреля в 17:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбугского района Нахичеванской Автономной Республики.

Минобороны страны пишет, что ее армия приняла адекватные ответные меры в указанном направлении.

В Армении ответили, что информация об открытии огня ее подразделениями по азербайджанским не соответствует действительности.

Шада находится в Нахичеване – это азербайджанский эксклав, полностью отделенный от страны территорией Армении. Создание сухопутного коридора к нему является предметом спора между двумя странами.

Читайте также: Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ, Азербайджан готовится к новой войне против нас

В 2023 году в процессе двухдневной операции Азербайджан достиг окончательной капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

С 1 января 2024 года НКС официально прекратила свое существование.

Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" НКС и активно задерживал ее прежнее руководство, в частности "главу правительства" Варданяна, бывшего "министра обороны" Мнацаканяна, бывшего "президента" Арутюняна. Из Нагорного Карабаха выехало почти все армянское население.

Читайте также: Пашинян: Армения – не союзник Кремля. Народ Украины – дружественный нам народ