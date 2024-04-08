Азербайджан обвинил Армению в обстреле – та отрицает
Иллюстративное фото: Минобороны Армении

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что вчера подразделения армянской армии из стрелкового оружия обстреляли азербайджанскую армию. Армянское оборонное ведомство отрицает это заявление.

Азербайджан заявляет, что 7 апреля в 17:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбугского района Нахичеванской Автономной Республики.

Минобороны страны пишет, что ее армия приняла адекватные ответные меры в указанном направлении.

В Армении ответили, что информация об открытии огня ее подразделениями по азербайджанским не соответствует действительности.

Шада находится в Нахичеване – это азербайджанский эксклав, полностью отделенный от страны территорией Армении. Создание сухопутного коридора к нему является предметом спора между двумя странами.

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