"Намагаються створити ілюзію законності". У Кулеби зробили заяву щодо "інаугурації" Путіна

Володимир Путін (Фото: EPA)

7 травня відбудеться так звана інаугурація російського диктатора Володимира Путіна. Цією подією російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила Росії на державу-агресора, а режим – на диктатуру. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

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У ній зазначається, що під час березневих "виборів" РФ порушила положення низки міжнародних документів, які є основою системи міжнародних відносин. Йдеться про Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни та десятки резолюцій Генасамблеї ООН.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що порушенням норм міжнародного права стала організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Криму й Севастополі. Українців на ТОТ примушували брати участь у голосуванні шантажем і погрозами.

"Вдаючись до пропаганди й маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну й агресивної політики щодо інших держав", – йдеться у заяві.

МЗС закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати псевдовиборів і легітимності Путіна, продовжувати підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії.

7 березня 2024 року Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

16 березня понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними та назвав їх "фарсовою виставою".

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