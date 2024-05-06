"Пытаются создать иллюзию законности". У Кулебы сделали заявление по "инаугурации" Путина

Владимир Путин (Фото: EPA)

7 мая состоится так называемая инаугурация российского диктатора Владимира Путина. Этим событием российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил России в государство-агрессора, а режим – в диктатуру. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

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В ней отмечается, что во время мартовских "выборов" РФ нарушила положения ряда международных документов, являющихся основой системы международных отношений. Речь идет об Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и десятках резолюций Генассамблеи ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нарушением норм международного права стала организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя. Украинцев на ВОТ заставляли участвовать в голосовании шантажом и угрозами.

"Прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств", — говорится в заявлении.

МИД призвал иностранные государства, международные организации и общественность не признавать результаты псевдовыборов и легитимность Путина, продолжать поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии.

7 марта 2024 года Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ВОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

16 марта более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины.

25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными и назвал их "фарсовым спектаклем".

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