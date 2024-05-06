"Инаугурация" Путина. США не пришлет представителя, но признает "президентом" диктатора

Владимир Путин (Фото: EPA)

США не будет посылать представителя на "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина, однако продолжает считать его "президентом России". Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

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"У нас не будет представителя на его инаугурации... Вы можете сделать свои выводы", – сказал Миллер.

По его словам, США, конечно, не рассматривают выборы в РФ как свободные и честные, однако Путин "является президентом России и намерен продолжать [работать] в этом качестве".

Сегодня же агентство Reuters сообщило, что Франция отправит своего посла на церемонию "инаугурации" российского диктатора, тогда как в целом в Евросоюзе еще думают над ответом.

Церемония намечена на завтра, 7 мая.

16 марта более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины

25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными и назвал их "фарсовым спектаклем".

6 мая в МИД заявили, что инаугурация Путина является иллюзией законности. В ведомстве призвали мировое сообщество не признавать результаты российских выборов.

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