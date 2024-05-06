"Інавгурація" Путіна. США не надішле представника, але визнає "президентом" диктатора Росії
США не надсилатиме представника на "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна, проте продовжує вважати його "президентом Росії". Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.
"У нас не буде представника на його інавгурації... Ви можете зробити власні висновки", – сказав Міллер.
За його словами, США, звичайно, не розглядають вибори у РФ як вільні та чесні, проте Путін "є президентом Росії й збирається продовжувати [працювати] в цій якості".
Сьогодні ж агенція Reuters повідомила, що Франція відправить свого посла на церемонію "інавгурації" російського диктатора, тоді як загалом в Євросоюзі ще міркують над відповіддю.
Церемонія запланована на завтра, 7 травня.
- 16 березня понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України
- 25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними та назвав їх "фарсовою виставою".
- 6 травня у МЗС заявили, що інавгурація Путіна є ілюзією законності. У відомстві закликали світову спільноту не визнавати результати російських виборів.
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