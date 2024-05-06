"Інавгурація" Путіна. США не надішле представника, але визнає "президентом" диктатора Росії

Володимир Путін (Фото: EPA)

США не надсилатиме представника на "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна, проте продовжує вважати його "президентом Росії". Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

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"У нас не буде представника на його інавгурації... Ви можете зробити власні висновки", – сказав Міллер.

За його словами, США, звичайно, не розглядають вибори у РФ як вільні та чесні, проте Путін "є президентом Росії й збирається продовжувати [працювати] в цій якості".

Сьогодні ж агенція Reuters повідомила, що Франція відправить свого посла на церемонію "інавгурації" російського диктатора, тоді як загалом в Євросоюзі ще міркують над відповіддю.

Церемонія запланована на завтра, 7 травня.

16 березня понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними та назвав їх "фарсовою виставою".

6 травня у МЗС заявили, що інавгурація Путіна є ілюзією законності. У відомстві закликали світову спільноту не визнавати результати російських виборів.

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