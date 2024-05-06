Франція відправить свого посла на "інавгурацію" Путіна, а в ЄС ще думають – Reuters

Співрозмовник видання зазначив, Париж засудив "контекст репресій", в якому проходили вибори РФ, та їхню організацію на окупованих територіях України

Володимир Путін (Фото: EPA)

Франція відправить свого посла на церемонію "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна, тоді як загалом в Євросоюзі ще міркують над відповіддю. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters, посилаючись на неназваних співрозмовників серед дипломатів.

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Як зазначив один із співрозмовників Reuters серед французьких дипломатів, Париж раніше засудив "контекст репресій", в якому проходили російські вибори, та їхню організацію на окупованих українських територіях. У Франції вважають це порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

Водночас співрозмовник повідомив журналістам інформагенції, що на інавгурації Путіна 7 травня Францію представлятиме посол країни в Росії.

Рішення Франції свідчить про потенційний розкол з іншими західними державами, зокрема Німеччиною та країнами Балтії, які виступили проти надання Путіну будь-якої форми легітимності, зауважили у виданні.

Неназваний європейський дипломат сказав Reuters, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід, але очікується, що сім інших країн надішлють своїх представників.

Ще два європейські дипломати заявили Reuters, що не очікують, що США надсилатимуть свого представника на інавгурацію до Росії, хоч Вашингтон і не зробив публічного оголошення щодо цього.

Речник Єврокомісії Петер Стано підтвердив під час брифінгу у Брюсселі, що Кремль надіслав країнам-членам Євросоюзу запрошення на інавгурацію Путіна. Наразі держави обговорюють, як відповісти Росії на це запрошення.

За словами речника Єврокомісії, фінальне рішення щодо цього ще не ухвалене.

Натомість високий представник ЄС Жозеп Боррель виступив проти того, щоб країни-члени ЄС брали участь у цій події, додав Стано.

16 березня понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними та назвав їх "фарсовою виставою".

6 травня у МЗС заявили, що інавгурація Путіна є ілюзією законності. У відомстві закликали світову спільноту не визнавати результати російських виборів.

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