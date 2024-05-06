Франция отправит своего посла на "инаугурацию" Путина, а в ЕС еще думают – Reuters

Собеседник издания отметил, что Париж осудил "контекст репрессий", в котором проходили выборы РФ, и их организацию на оккупированных землях Украины

Владимир Путин (Фото: EPA)

Франция отправит своего посла на церемонию "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина, в то время как в целом в Евросоюзе еще обдумывают ответ. Об этом сообщило информационное агентство Reuters, ссылаясь на неназванных собеседников среди дипломатов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отметил один из собеседников Reuters среди французских дипломатов, Париж ранее осудил "контекст репрессий", в котором проходили российские выборы, и их организацию на оккупированных украинских территориях. Во Франции это считают нарушением международного права и Устава ООН.

В то же время собеседник сообщил журналистам информагентства, что на инаугурации Путина 7 мая Францию будет представлять посол страны в России.

Решение Франции свидетельствует о потенциальном расколе с другими западными государствами, в частности Германией и странами Балтии, выступившими против предоставления Путину какой-либо формы легитимности, отметили в издании.

Неназванный европейский дипломат сказал Reuters, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать мероприятие, но ожидается, что семь других стран пришлют своих представителей.

Еще два европейских дипломата заявили Reuters, что не ожидают, что США будут посылать своего представителя на инаугурацию в Россию, хотя Вашингтон и не сделал публичного объявления по этому поводу.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано подтвердил во время брифинга в Брюсселе, что Кремль направил странам-членам Евросоюза приглашение на инаугурацию Путина. В настоящее время государства обсуждают, как ответить России на это приглашение.

По словам спикера Еврокомиссии, финальное решение по этому поводу еще не принято.

В то же время высокий представитель ЕС Жозеп Боррель выступил против того, чтобы страны-члены ЕС принимали участие в этом событии, добавил Стано.

16 марта более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины

25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными и назвал их "фарсовым спектаклем".

6 мая в МИДе заявили, что инаугурация Путина является иллюзией законности. В ведомстве призвали мировое сообщество не признавать результаты российских выборов.

Читайте на "Инаугурацию" Путина не поедет армянский премьер Пашинян. Раньше он поздравил диктатора