"Інавгурація" Путіна. DPA дізналося, навіщо деякі представники Європи їдуть у Кремль

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Деякі європейські країни відправляють своїх представників на "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна, щоб не втрачати канали комунікації з Росією. Про це пише DW з посиланням на DPA.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

З посиланням на кількох неназваних дипломатів у Брюсселі, йдеться про Францію, Угорщину та Словаччину, які позитивно відгукнулися на запрошення Росії. За словами співрозмовників журналістів, це робиться з метою "тримати відкритими канали комунікації" з Росією.

Раніше неназваний європейський дипломат сказав Reuters, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід, але очікується, що сім інших країн надішлють своїх представників. Це може відбутися попри те, що глава євродипломатії Жозеп Боррель публічно виступив проти участі європейських країн у цьому "заході".

Серед тих, хто публічно виступив проти так званої інавгурації – Німеччина. Так само Велика Британія, яка не є членом ЄС, заявила, що не збирається відправляти свого представника до Кремля.

"Сполучене Королівство не спрямовуватиме свого представника на інавгурацію президента Володимира Путіна. Російський напад на Україну – це неспровокована, навмисна і варварська атака на суверенну демократичну державу", – йдеться у повідомленні британського МЗС.

Голова парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що прем'єр Нікола Пашинян також не приїде на "церемонію" попри те, що 19 березня привітав диктатора РФ з "перемогою" на псевдовиборах. Зокрема, побажав Путіну "здоров'я, щастя та подальших успіхів" у його діяльності.

16 березня понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними та назвав їх "фарсовою виставою".

6 травня у МЗС заявили, що інавгурація Путіна є ілюзією законності. У відомстві закликали світову спільноту не визнавати результати російських виборів.

Читайте також: "Інавгурація" Путіна. США не надішлють представника, але визнають "президентом" диктатора Росії