"Путин осмелел". Россия активно готовит диверсии по всей Европе – FT
Европейские спецслужбы считают, что Россия активно готовится к проведению диверсий – взрывов, поджогов и другого повреждения инфраструктуры – на территории Европы и не собирается считаться с возможными жертвами среди гражданского населения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки разведок трех разных стран Европы.
"Очевидный вывод такой, что произошло реальное увеличение активности России. Нельзя сказать, почему именно – то ли россияне начали вкладывать больше ресурсов, то ли они становятся менее осторожными и их ловят, то ли западная контрразведка просто стала лучше работать и предотвращать это. Что бы это ни было – происходит много чего", — сказал FT старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кир Джайлс.
Источник газеты в одном из европейских правительств рассказал, что через НАТО прошло предупреждение о скоординированной и масштабной угрозе вредоносных действий со стороны России.
"Мы считаем, что риски диверсий, поддерживаемых другими государствами, значительно выросли", — публично признал в апреле руководитель внутренней разведки Германии Томас Гальденванг.
Один из собеседников FT сказал, что диверсионные усилия России не следует рассматривать отдельно от других операций. По его словам, это вписывается в цель России максимально давить "по всем направлениям". Путин "осмелел", добавил он, и будет пытаться продвигать свои позиции в Европе на нескольких фронтах: через дезинформацию, саботаж, хакерские атаки.
- Перед началом полномасштабного вторжения, Россия в течение многих лет осуществляла диверсии на складах боеприпасов и арсеналах Украины и ее поставщиков в Восточной Европе.