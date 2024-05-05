"Путин осмелел". Россия активно готовит диверсии по всей Европе – FT

В Европе бьют тревогу из-за диверсионных актов со стороны России. Разведывательные службы предупреждают, что таких случаев может стать больше

Фото: EPA

Европейские спецслужбы считают, что Россия активно готовится к проведению диверсий – взрывов, поджогов и другого повреждения инфраструктуры – на территории Европы и не собирается считаться с возможными жертвами среди гражданского населения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки разведок трех разных стран Европы.

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Акты саботажа уже происходят. В Великобритании подожгли склад с гуманитарной помощью для Украины, в Швеции был ряд железнодорожных аварий, в Чехии пытались повредить железнодорожную сигнализацию, в Эстонии произошло нападение на автомобиль министра внутренних дел, в Германии предотвратили нападение на военные и логистические объекты.

"Очевидный вывод такой, что произошло реальное увеличение активности России. Нельзя сказать, почему именно – то ли россияне начали вкладывать больше ресурсов, то ли они становятся менее осторожными и их ловят, то ли западная контрразведка просто стала лучше работать и предотвращать это. Что бы это ни было – происходит много чего", — сказал FT старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кир Джайлс.

Источник газеты в одном из европейских правительств рассказал, что через НАТО прошло предупреждение о скоординированной и масштабной угрозе вредоносных действий со стороны России.

"Мы считаем, что риски диверсий, поддерживаемых другими государствами, значительно выросли", — публично признал в апреле руководитель внутренней разведки Германии Томас Гальденванг.

Один из собеседников FT сказал, что диверсионные усилия России не следует рассматривать отдельно от других операций. По его словам, это вписывается в цель России максимально давить "по всем направлениям". Путин "осмелел", добавил он, и будет пытаться продвигать свои позиции в Европе на нескольких фронтах: через дезинформацию, саботаж, хакерские атаки.