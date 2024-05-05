"Путін осмілів". Росія активно готує диверсії по всій Європі – FT

У Європі б'ють на сполох через диверсійні акти з боку Росії. Розвідувальні служби попереджають, що таких випадків може побільшати

Фото: EPA

Європейські спецслужби вважають, що Росія активно готується до проведення диверсій – вибухів, підпалів та іншого пошкодження інфраструктури – на території Європи й не збирається рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення. Про це пише Financial Times з посиланням на оцінки розвідок трьох різних країн Європи.

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Акти саботажу вже відбуваються. У Великій Британії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України, у Швеції сталася низка залізничних аварій, у Чехії намагались пошкодити залізничну сигналізацію, в Естонії стався напад на автомобіль міністра внутрішніх справ, у Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти.

"Очевидний висновок такий, що відбулося реальне збільшення активності Росії. Не можна сказати, чому саме – чи то росіяни почали вкладати більше ресурсів, чи то вони стають менш обережними і їх ловлять, чи то західна контррозвідка просто стала краще працювати й запобігати цьому. Що б це не було – відбувається багато чого", – сказав FT старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кір Джайлс.

Джерело газети в одному з європейських урядів розказало, що через НАТО пройшло попередження про скоординовану та масштабну загрозу зловмисних дій з боку Росії.

"Ми вважаємо, що ризики диверсій, підтримуваних іншими державами, значно зросли", – публічно визнав у квітні керівник внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг.

Один зі співрозмовників FT сказав, що диверсійні зусилля Росії не варто розглядати окремо від інших операцій. За його словами, це вписується в мету Росії максимально тиснути "на всіх напрямках". Путін "осмілів", додав він, і намагатиметься просувати свої позиції в Європі на декількох фронтах: через дезінформацію, саботаж, хакерські атаки.