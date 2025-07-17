У Нідерландах зросла загроза диверсій з боку Росії – розвідка

Поліція Нідерландів (Ілюстративне фото: Flickr)

У Нідерландах зросла кількість цифрових атак з боку Росії, що спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги. Про це йдеться в новій спільній доповіді Служби загальної розвідки та безпеки (AIVD), військової розвідки (MIVD) та Національного координатора з питань боротьби з тероризмом та безпеки (NCTV), передає NOS.

Голова Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) Ерік Акербом назвав Нідерланди "потенційною ціллю" для диверсій та шпигунства.

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"Адже у Північному морі пролягає багато комунікаційних кабелів і пошкодження їх може мати серйозні наслідки – як і диверсії на об'єктах електропостачання чи інфраструктури. Цифрова диверсія може призвести до тимчасової недоступності електроенергії, інтернету, платіжних систем або чистої питної води", – йдеться у звіті.

У звіті також зазначається, що такі держави, як Китай та Іран, продовжують активно шпигувати заради отримання нідерландських технологій.

На тлі зменшення підтримки з боку США та посилення міжнародної напруги, національні служби закликають посилити кіберзахист і готовність до криз.

Три служби фіксують конкретні ознаки російської диверсійної діяльності. Зокрема, проросійські особи намагаються сповільнити надання допомоги Україні.

Розвідувальні служби вважають, що шпигунство з боку Росії, Ірану та Китаю, а також диверсії, пов’язані з РФ, можуть посилити в Нідерландах почуття тривоги й небезпеки у суспільстві.