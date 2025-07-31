Поліція Німеччини розслідує ймовірну диверсію, яка порушила рух на ключовій залізниці

Німецький залізничний оператор попередив про значні затримки та зміни маршрутів

Німецька залізниця (Фото: Filip Singer/EPA)

Німецька поліція розслідує ймовірний акт саботажу, спрямований на головну залізничну колію між Дюссельдорфом і Дуйсбургом, який порушив регіональне та міжміське сполучення. Про це повідомила Deutsche Welle.

Пожежа спалахнула в кабель-каналі поблизу Дюссельдорфа і була виявлена, коли машиніст поїзда помітив дим і підняв тривогу.

Компанія Deutsche Bahn попередила про значні затримки, змінила маршрути поїздів та скасовувала зупинки на кількох станціях регіону.

Залізничний оператор оголосив, що постраждали високошвидкісні залізничні лінії до Берліна та Франкфурта-на-Майні, а також сполучення з північною та південною Німеччиною та Нідерландами.

Кабелі на ураженій ділянці тунелю були пошкоджені та потребуватимуть заміни. Правоохоронці вважають, що йдеться про акт диверсії. Розслідування триває.

27 липня кілька людей загинули внаслідок сходу пасажирського поїзда з рейок на південному заході Німеччини. Аварія сталася поблизу Ридлінгена.