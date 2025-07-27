У Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок: є загиблі та поранені

Поліція Німеччини (Ілюстративне фото: Ronald Wittek/EPA)

У неділю, 27 липня, кілька людей загинули внаслідок сходу пасажирського поїзда з рейок на південному заході Німеччини. Про це повідомив телеканал BBC.

Аварія сталася поблизу Ридлінгена, неподалік Штутгарта.

Щонайменше два вагони зійшли з рейок у лісистій місцевості приблизно о 18:10 за місцевим часом (19:10 за Києвом).

Під час аварії близько 100 людей перебували в поїзді. Поліція повідомила журналістам, що щонайменше троє людей постраждали. Щодо кількості загиблих не повідомляється.

Також відомо, що незадовго до аварії в цьому районі була буря.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму дописі в соціальній мережі X заявив, що "сумує за жертвами" та висловив свої "найглибші співчуття" їхнім родинам.

Він сказав, що тісно контактує з міністрами внутрішніх справ та транспорту і просив їх надати екстреним службам всю необхідну підтримку.

ДОПОВНЕНО О 23:55. Агентство Reuters із посиланням на поліцію повідомило, що у результаті аварії загинуло троє людей.

Наразі причина аварії невідома, розслідування триває.

Національний залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn повідомив, що є "багато постраждалих", і співчуває близьким жертв. У заяві йдеться, що оператор підтримуватиме владу в розслідуванні.

🚨🇩🇪 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un train a DÉRAILLÉ à Biberach, en Allemagne. De NOMBREUX BLESSÉS et PLUSIEURS MORTS sont signalés. Les secours sont sur place. pic.twitter.com/j3llcpEhMU — Bastion (@BastionMediaFR) July 27, 2025

13 червня у Франції сталась ДТП за участі автобуса, на якому їхали українці, були загиблі та постраждалі.

25 червня у Румунії сталась аварія за участю автобуса, в якому перебували 55 українців.