У Румунії автобус з 55 українцями потрапив у ДТП – фото, відео
25 червня на трасі DN22, на виїзді з румунського села Таріверде, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому перебували 55 українців. Про це повідомляє Ziua de Constanta.
Близько 18:45 за київським часом поліційні Служби безпеки дорожнього руху отримали повідомлення про аварію. Серед пасажирів автобуса були й діти.
Згідно з даними попередньо розслідування, водій транспорту не впорався з керуванням і автобус перекинувся.
На місці події працювали кілька рятувальних бригад. У результаті аварії кілька людей отримали легкі поранення, але обійшлось без жертв.
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