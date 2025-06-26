У Румунії автобус з 55 українцями потрапив у ДТП – фото, відео

Аварія на борту з українцями сталася 25 червня, серед пасажирів були діти

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

25 червня на трасі DN22, на виїзді з румунського села Таріверде, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому перебували 55 українців. Про це повідомляє Ziua de Constanta.

Близько 18:45 за київським часом поліційні Служби безпеки дорожнього руху отримали повідомлення про аварію. Серед пасажирів автобуса були й діти.

Згідно з даними попередньо розслідування, водій транспорту не впорався з керуванням і автобус перекинувся.

На місці події працювали кілька рятувальних бригад. У результаті аварії кілька людей отримали легкі поранення, але обійшлось без жертв.

ДТП (Фото: ziuaconstanta.ro)

ДТП (Фото: ziuaconstanta.ro)

ДТП (Фото: ziuaconstanta.ro)