В аварії на Рівненщині загинуло чотирнадцять людей, серед жертв дитина

У ДТП вижила одна жінка — лікарі борються за її життя

Фото: Telegram Ігоря Клименка

Чотирнадцять людей загинуло в аварії у Рівненській області. Серед жертв – шестирічна дитина, написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Жахлива ДТП на Рівненщині. Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина", — написав він.

В аварії вижила одна жінка — лікарі борються за її життя, зазначив Клименко.

Зараз на місці працюють рятувальники та поліціянти, пошукові роботи тривають.

Слідчі документують інцидент та будуть з'ясовувати обставини аварії, підсумував міністр.

Журналіст LIGA.net, що був неподалік від місця ДТП, повідомив: аварія трапилася на дорозі Острог-Рівне — рух перекрито, машини розвертають назад.

Рівненські рятувальники отримали повідомлення про ДТП о 15:45 — аварія трапилася поблизу села Верхів Острозької громади Рівненського району.

ДТП сталося за участю вантажного автомобіля та маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, повідомляє Рівненське ДСНС.

Фото роботи рятувальників, медиків та поліціянтів на місці аварії:

Фото: ДСНС Рівненщини

Фото: ДСНС Рівненщини

Фото: ДСНС Рівненщини

Вранці 20 червня у Люблінському воєводстві Польщі з'їхав у кювет та перекинувся на бік автобус з українцями, було травмовано 14 людей.

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