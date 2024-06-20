У Польщі автобус з українцями з'їхав у кювет, травмовано 14 людей – фото

У Польщі автобус з українцями з'їхав у кювет, травмовано 14 людей – фотодоповнено
Вранці 20 червня у Люблінському воєводстві Польщі з'їхав у кювет та перекинувся на бік автобус з українцями. Про це повідомило видання RMF FM. Поліція Любліна підтвердила інформацію й оприлюднила фото з місця ДТП.
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За інформацією RMF FM, постраждали 14 людей, серед яких двоє дітей. Всього автобусом їхало 58 осіб. 13 постраждалих доставили до лікарень у Красноставі, Замості, Свіднику та Любліні.
Журналісти пишуть, що це був польський автобус, який прямував із Києва до Варшави.
Поліція Любліна повідомила, що ДТП сталася о 06:50 ранку поблизу села Закренце, що в гміні Красностав. Правоохоронці зазначили, що водій автобуса був тверезим. Поліція повідомила про 13 травмованих внаслідок ДТП.
ДОПОВНЕНО О 13:37. Міністерство закордонних справ повідомило, що близько 07:00 автобус з 47 громадянами України з’їхав у кювет біля села Закренце. Станом на 11:00 відомо про вісім травмованих (серед них одна неповнолітня), які проходять медичне обстеження.
Попередньо відсутня загроза їхньому життю та здоров’ю. Планується, що п’ятеро людей будуть виписані до кінця дня, зазначили в МЗС.
Генеральне консульство України в Любліні з’ясовує обставини аварії та надає консульську допомогу постраждалим.
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