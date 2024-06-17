Автобус з українцями потрапив у аварію в Румунії: більшість з них діти – відео

Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя у повіті Констанца

Поліція Румунії. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У ніч проти 17 червня у румунському повіті Констанца сталася аварія вантажівки та автобуса, в якому перебували 57 українців – серед них було 42 дітей. Є постраждалі. Про це повідомило видання Digi24.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Видання зазначило, що автобусі їхали 42 дітей та 15 дорослих: з них двоє дорослих та 13 дітей потребують медичної допомоги. Двох дорослих і двох дітей уже доправили до лікарні.

Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя у повіті Констанца. На місце події виїхали кілька бригад пожежної та швидкої допомоги.

Влада Констанци вводила "Червоний план" – протокол дій для екстрених служб, який активується в разі великих аварій або катастроф, повідомило видання.