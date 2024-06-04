У Вінницькій області перекинувся автобус із 17 дітьми: постраждали п'ятеро підлітків – фото

Правоохоронці встановили, що водій автобуса у цей час був тверезий

Фото: Нацполіція

Вночі проти 4 червня у Вінницькій області мікроавтобус із дітьми, які поверталися з екскурсії, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду – одну дитину шпиталізували. Про це повідомили у Національній поліції Вінницької області.

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Правоохоронці розповіли, що 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, через що машина перекинулася. Під час цього у салоні перебували 17 дітей віком від семи до 17 років, а також п'ять дорослих.

У Нацполіції зазначили, що за медичною допомогою звернулися сім пасажирів, з яких п'ять підлітків віком 16 та 17 років: одного з них ушпиталили. Іншим учасникам ДТП надали медичну допомогу на місці.

Фото: Нацполіція

Також правоохоронці встановили, що водій автобуса у цей час був тверезий, та відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У випадку, якщо вина буде доведена – водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

26 квітня в Броварах чоловік проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Тестування показало вміст алкоголю в крові водія 2,31 проміле — це вдесятеро більше, ніж дозволено законом.

Унаслідок аварії постраждали четверо осіб, серед них дитина 2,5 роки. Місцева влада заявила, що Майбоженка звільнять із посади.

За даними ОВА, станом на 27 квітня четверо постраждалих перебували у Броварській лікарні інтенсивного лікування. Двоє чоловіків у тяжкому стані: в обох множинні переломи й забої, струс і закриті черепно-мозкові травми. Постраждала дівчинка та її мама мають травми середнього ступеня тяжкості.

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