У Вінницькій області перекинувся автобус із 17 дітьми: постраждали п'ятеро підлітків – фото
Вночі проти 4 червня у Вінницькій області мікроавтобус із дітьми, які поверталися з екскурсії, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду – одну дитину шпиталізували. Про це повідомили у Національній поліції Вінницької області.
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Правоохоронці розповіли, що 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, через що машина перекинулася. Під час цього у салоні перебували 17 дітей віком від семи до 17 років, а також п'ять дорослих.
У Нацполіції зазначили, що за медичною допомогою звернулися сім пасажирів, з яких п'ять підлітків віком 16 та 17 років: одного з них ушпиталили. Іншим учасникам ДТП надали медичну допомогу на місці.
Також правоохоронці встановили, що водій автобуса у цей час був тверезий, та відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У випадку, якщо вина буде доведена – водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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