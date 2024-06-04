В Винницкой области перевернулся автобус с 17 детьми: пострадали пятеро подростков – фото

Правоохранители установили, что водитель автобуса в это время был трезв

Фото: Нацполиция

В ночь на 4 июня в Винницкой области микроавтобус с детьми, которые возвращались с экскурсии, попал в дорожно-транспортное происшествие – одного ребенка госпитализировали. Об этом сообщили в Национальной полиции Винницкой области.

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Правоохранители рассказали, что 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. Во время этого в салоне находились 17 детей в возрасте от семи до 17 лет, а также пять взрослых.

В Нацполиции отметили, что за медицинской помощью обратились семь пассажиров, из которых пять подростков в возрасте 16 и 17 лет: одного из них госпитализировали. Остальным участникам ДТП оказали медицинскую помощь на месте.

Фото: Нацполиция

Также правоохранители установили, что водитель автобуса в это время был трезв и открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В случае, если вина будет доказана – водителю грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

26 апреля в Броварах мужчина проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора , выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Тестирование показало содержание алкоголя в крови водителя 2,31 промилле – это в десять раз больше, чем разрешено законом.

В результате аварии пострадали четыре человека, среди них ребенок 2,5 года. Местные власти заявили, что Майбоженко уволят с должности.

По данным ОВА, по состоянию на 27 апреля четверо пострадавших находились в Броварской больнице интенсивного лечения. Двое мужчин в тяжелом состоянии: у обоих множественные переломы и ушибы, сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшая девочка и ее мама имеют травмы средней степени тяжести.

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