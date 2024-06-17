Автобус с украинцами попал в аварию в Румынии: большинство из них дети – видео

Авария произошла на железнодорожном переезде между селами Тариверде и Байя в уезде Констанца

Полиция в Румынии. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В ночь на 17 июня в румынском уезде Констанца произошла авария грузовика и автобуса, в котором находились 57 украинцев – среди них было 42 детей. Есть пострадавшие. Об этом сообщило издание Digi24.

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Издание отметило, что в автобусе ехали 42 детей и 15 взрослых: из них двое взрослых и 13 детей нуждаются в медицинской помощи. Двое взрослых и двое детей уже доставлены в больницу.

Авария произошла на железнодорожном переезде между селами Тариверде и Байя в уезде Констанца. На место происшествия выехали несколько бригад пожарной и скорой помощи.

Власти Констанцы вводили "Красный план" – протокол действий для экстренных служб, который активируется при крупных авариях или катастрофах, сообщило издание.