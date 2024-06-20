В Польше автобус с украинцами съехал в кювет, травмированы 14 человек – фото

Место ДТП (Фото: Полиция Люблина)

Утром 20 июня в Люблинском воеводстве Польши съехал в кювет и опрокинулся на сторону автобус с украинцами. Об этом сообщило издание RMF FM. Полиция Люблина подтвердила информацию и обнародовала фото с места ДТП.

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По информации RMF FM, пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Всего в автобусе ехало 58 человек. 13 пострадавших доставили в больницы в Красноставе, Замостье, Свиднике и Люблине.

Журналисты пишут, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву.

Полиция Люблина сообщила, что ДТП произошло в 06:50 утра вблизи села Закренце в гмине Красностав. Правоохранители отметили, что водитель автобуса был трезв. Полиция сообщила о 13 травмированных в результате ДТП.

Полиция Люблина