В аварии на Ровенщине погибли четырнадцать человек, среди жертв ребенок

В ДТП выжила одна женщина – врачи борются за ее жизнь

Фото: Telegram Игоря Клименко

Четырнадцать человек погибли в аварии в Ровенской области. Среди жертв – шестилетний ребенок, написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Ужасное ДТП в Ровенской области. Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок", — написал он.

В аварии выжила одна женщина – врачи борются за ее жизнь, отметил Клименко.

Сейчас на месте работают спасатели и полицейские, поисковые работы продолжаются.

Следователи документируют инцидент и будут выяснять обстоятельства аварии, подытожил министр.

Находившийся неподалеку от места ДТП журналист LIGA.net сообщил: авария произошла на дороге Острог-Ровно — движение перекрыто, машины разворачивают назад.

Ровенские спасатели получили сообщение о ДТП в 15:45 — авария произошла вблизи села Верхов Острожской общины Ровенского района.

ДТП произошло с участием грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, сообщает Ровенское ГСЧС.

Фото работы спасателей, медиков и полицейских на месте аварии:

Фото: ГСЧС Ровенской области

Фото: ГСЧС Ровенской области

Фото: ГСЧС Ровенской области

Утром 20 июня в Люблинском воеводстве Польши съехал в кювет и опрокинулся на сторону автобус с украинцами, были травмированы 14 человек.

Читайте также: Дорогу Киев-Чоп перекрыли из-за ДТП, предварительно, есть погибший и пострадавшие