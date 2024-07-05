Дорогу Киев-Чоп перекрыли из-за ДТП, предварительно, есть погибший и пострадавшие

Иллюстративное фото: Depositphotos

На автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошла авария, предварительно, есть погибший и травмированные. Дорога полностью перекрыта, организован объезд, сообщила Патрульная полиция.

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Инцидент произошел вблизи населенного пункта Великоселки.

Дорогу полностью перекрыли – на месте происшествия работают все соответствующие службы, отметили полицейские.

В то же время организован объезд:

→ в направлении Львова через населенный пункт Жовтанцы (это в ~12 километрах к западу от Великоселок);

→ в направлении Киева – по обочине.

Полиция призвала водителей учесть эту информацию во время поездки.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

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