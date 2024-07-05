Дорогу Киев-Чоп перекрыли из-за ДТП, предварительно, есть погибший и пострадавшие
На автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошла авария, предварительно, есть погибший и травмированные. Дорога полностью перекрыта, организован объезд, сообщила Патрульная полиция.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Великоселки.
Дорогу полностью перекрыли – на месте происшествия работают все соответствующие службы, отметили полицейские.
В то же время организован объезд:
→ в направлении Львова через населенный пункт Жовтанцы (это в ~12 километрах к западу от Великоселок);
→ в направлении Киева – по обочине.
Полиция призвала водителей учесть эту информацию во время поездки.
- 27 июня в Николаевском районе произошло ДТП из-за падения на трассу обломков российской ракеты.
Читайте также: Пьяная авария с экс-главой Броварской РГА: суд продлил содержание в СИЗО на месяц