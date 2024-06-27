Пьяная авария с экс-главой Броварской РГА – суд продлил содержание в СИЗО на месяц

Максимальное предусмотренное наказание – до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на столько же

Владимир Майбоженко (Фото: соцсети)

Бывшему главе Броварской райадминистрации Владимиру Майбоженко, который два месяца назад в нетрезвом состоянии совершил наезд на пешеходов, продлили срок действия меры пресечения еще на месяц. О решении суда сообщила Киевская областная прокуратура.

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Содержание под стражей продлили до 26 июля – решение вынес Шевченковский райсуд в Киеве.

О продлении меры пресечения ходатайствовала областная прокуратура.

Майбоженко подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения.

Максимальное предусмотренное наказание – до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на столько же.

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26 апреля тогдашний начальник Броварской райадминистрации проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Четырех человек, среди которых был один ребенок, госпитализированы в больницу.

Содержание алкоголя в крови Майбоженко было 2,31 промилле — это в десять раз больше, чем разрешено законом.

27 апреля президент Зеленский уволил чиновника с должности.

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