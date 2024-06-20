Резонансное ДТП с пьяным судьей и погибшим нацгвардейцем: ВСП поддержал увольнение Тандыра

В ЦПК утверждают, что все это время после смертельного ДТП судья Тандыр получал судейское вознаграждение, а теперь его наконец не будет

Алексей Тандыр (Фото: Facebook)

Высший совет правосудия поддержал увольнение судьи Макаровского райсуда Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении ДТП, повлекшего гибель нацгвардейца, в конце мая прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ВСП по итогам заседания 20 июня.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Рассмотрев жалобу Тандыра и его адвоката Олега Юрченко, ВСП решил оставить без изменений решение Второй дисциплинарной палаты ВСП от 24 апреля 2024 года – о привлечении к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении.

Тогда Тандыр воспользовался своим правом на обжалование решения.

Нынешнее решение ВСП тоже может быть обжаловано.

В Центре противодействия коррупции утверждают, что с момента совершения резонансного ДТП – уже более года – Тандыр получал судейское вознаграждение. Теперь эти выплаты прекратят.

Около полуночи 26 мая 2023-го в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВСП разрешил содержание под стражей Тандыра.

У судьи принудительно взяли биологические образцы. Впоследствии в ГБР заявили, что Тандыр был пьяным во время ДТП. При этом он пытался скрыть состояние алкогольного опьянения.

Читайте также: Зеленский уволил главу администрации Броваров Майбоженко после пьяного ДТП