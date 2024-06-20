Резонансна ДТП із п'яним суддею і загиблим нацгвардійцем: ВРП підтримала звільнення Тандира

У ЦПК стверджують, що весь цей час після смертельної ДТП суддя Тандир отримував суддівську винагороду, а тепер її нарешті не буде

Олексій Тандир (Фото: Facebook)

Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Макарівського райсуду Олексія Тандира, який підозрюється у скоєнні ДТП, що призвела до загибелі нацгвардійця, наприкінці травня минулого року. Про це повідомила пресслужба ВРП за підсумками засідання 20 червня.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Розглянувши скаргу Тандира та його адвоката Олега Юрченка, ВРП вирішила залишити без змін рішення Другої дисциплінарної палати ВРП від 24 квітня 2024 року – про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення.

Тоді Тандир скористався своїм правом на оскарження рішення.

Нинішнє рішення ВРП теж може бути оскаржене.

У Центрі протидії корупції стверджують, що від часу скоєння резонансної ДТП – понад рік – Тандир отримував суддівську винагороду. Тепер ці виплати припинять.

Близько опівночі 26 травня 2023-го у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.

Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Згодом ВРП дозволила утримання під вартою Тандира.

У судді примусово взяли біологічні зразки. Згодом у ДБР заявили, що Тандир був п'яним під час ДТП. Водночас він намагався спотворити вміст біологічних зразків, оскільки хотів приховати стан алкогольного сп'яніння.

Читайте також: Зеленський звільнив голову адміністрації Броварів Майбоженка після п'яної ДТП