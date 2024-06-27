П'яна аварія з ексголовою Броварської РДА: суд подовжив тримання в СІЗО на місяць

Максимальне передбачене покарання – до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на стільки ж

Володимир Майбоженко (Фото: Facebook ексчиновника)

Колишньому голові Броварської райадміністрації Володимиру Майбоженку, який два місяці тому у нетверезому стані скоїв наїзд на пішоходів, продовжили термін дії запобіжного заходу ще на місяць. Про рішення суду повідомила Київська обласна прокуратура.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Тримання під вартою продовжили до 26 липня – рішення ухвалив Шевченківський райсуд у Києві.

Про подовження запобіжного заходу клопотала обласна прокуратура.

Майбоженка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.

Максимальне передбачене покарання – до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на стільки ж.

Читайте також: Резонансна ДТП із п'яним суддею і загиблим нацгвардійцем: ВРП підтримала звільнення Тандира

26 квітня тодішній начальник Броварської райадміністрації проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Чотирьох осіб, серед яких була одна дитина, госпіталізували до лікарні.

Вміст алкоголю в крові Майбоженка був 2,31 проміле — це вдесятеро більше, ніж дозволено законом.

27 квітня президент Зеленський звільнив чиновника з посади.

Читайте також: Суд узяв під варту жінку, яка напідпитку збила двох дітей на Київщині – прокуратура