П'яна аварія з ексголовою Броварської РДА: суд подовжив тримання в СІЗО на місяць
Колишньому голові Броварської райадміністрації Володимиру Майбоженку, який два місяці тому у нетверезому стані скоїв наїзд на пішоходів, продовжили термін дії запобіжного заходу ще на місяць. Про рішення суду повідомила Київська обласна прокуратура.
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Тримання під вартою продовжили до 26 липня – рішення ухвалив Шевченківський райсуд у Києві.
Про подовження запобіжного заходу клопотала обласна прокуратура.
Майбоженка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.
Максимальне передбачене покарання – до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на стільки ж.
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- 26 квітня тодішній начальник Броварської райадміністрації проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Чотирьох осіб, серед яких була одна дитина, госпіталізували до лікарні.
- Вміст алкоголю в крові Майбоженка був 2,31 проміле — це вдесятеро більше, ніж дозволено законом.
- 27 квітня президент Зеленський звільнив чиновника з посади.
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