П'яна аварія з ексголовою Броварської РДА: суд подовжив тримання в СІЗО на місяць
Володимир Майбоженко (Фото: Facebook ексчиновника)

Колишньому голові Броварської райадміністрації Володимиру Майбоженку, який два місяці тому у нетверезому стані скоїв наїзд на пішоходів, продовжили термін дії запобіжного заходу ще на місяць. Про рішення суду повідомила Київська обласна прокуратура. 

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Тримання під вартою продовжили до 26 липня – рішення ухвалив Шевченківський райсуд у Києві.

Про подовження запобіжного заходу клопотала обласна прокуратура.

Майбоженка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.

Максимальне передбачене покарання – до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на стільки ж.

Читайте також: Резонансна ДТП із п'яним суддею і загиблим нацгвардійцем: ВРП підтримала звільнення Тандира

  • 26 квітня тодішній начальник Броварської райадміністрації  проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Чотирьох осіб, серед яких була одна дитина, госпіталізували до лікарні. 
  • Вміст алкоголю в крові Майбоженка був 2,31 проміле — це вдесятеро більше, ніж дозволено законом.
  • 27 квітня президент Зеленський звільнив чиновника з посади.

Читайте також: Суд узяв під варту жінку, яка напідпитку збила двох дітей на Київщині – прокуратура

дтпаваріябровариволодимир Майбоженко