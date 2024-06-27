В Николаевской области обломки российской ракеты упали на трассу, произошло ДТП
В Николаевском районе произошло ДТП из-за падения на трассу обломков российской ракеты. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.
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Он отметил, что инцидент произошел утром 27 июня – в результате сбивания ракеты ее обломки упали на трассу, в результате чего ранение получил водитель грузовика, поврежден его автомобиль.
Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель, добавил Ким.
Во время ночной работы ПВО в Николаевской области удалось сбить три крылатых ракеты "Калибр" и шесть ударных БпЛА Shahed-136/131.
- В ночь на 27 июня в ряде областей Украины были взрывы – Россия атаковала беспилотниками, а затем пустила крылатые ракеты.
- Всего в результате противовоздушного боя сбиты 28 воздушных целей – 23 "шахеда" и пять ракет.