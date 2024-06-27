Россия атаковала дронами и ракетами: что известно о ночной атаке на 27 июня

Журналисты сообщали, что в Киеве и Хмельницком были слышны взрывы

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 27 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога – Россия атаковала беспилотниками, а затем пустила крылатые ракеты. В ряде областей слышали взрывы. Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных Сил Украины, а также журналисты Суспільного.

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Около 00:30 в Воздушных силах сообщили о движении дронов в Николаевской области и через Белгород-Днестровский район курсом на Одесский район.

В 02:05 их фиксировали на границе Черновицкой и Тернопольской областей, а также Винницкой области в направлении Хмельницкой. ВС фиксировали дроны в Кировоградской области в северо-западном направлении и группу ударных беспилотников из Херсона в северо-западном направлении.

В 02:11 Россия запустила "Калибры" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.

Позже журналисты Суспільного сообщили, что в Киеве и Хмельницком были слышны взрывы.

Утром 24 июня российские оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру Одессы – вследствие этого возник пожар.

Воздушные силы сообщали, что российская армия атаковала Одесскую область двумя ракетами – вероятно, Искандер-К.

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