Росія атакувала дронами та ракетами: що відомо про нічну атаку проти 27 червня

Журналісти повідомляли, що в Києві та Хмельницькому було чутно вибухи

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 27 червня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу – Росія атакувала безпілотниками, а потім пустила крилаті ракети. У низці областей чули вибухи. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України, а також журналісти Суспільного.

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Близько 00:30 у Повітряних силах повідомили про рух дронів на Миколаївщині та через Білгород-Дністровський район курсом на Одеський район.

О 02:05 їх фіксували на межі Чернівецької та Тернопільської областей, а також на Вінниччині у напрямку Хмельниччини. ПС фіксували дрони на Кіровоградщині у північно-західному напрямку та групу ударних безпілотників з Херсонщини у північно-західному напрямку.

О 02:11 Росія запустила "Калібри" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.

Пізніше журналісти Суспільного повідомили, що в Києві та Хмельницькому було чутно вибухи.

Зранку 24 червня російські окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Одеси – внаслідок цього виникла пожежа.

Повітряні сили повідомляли, що російська армія атакувала Одеську область двома ракетами — ймовірно, Іскандер-К.

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