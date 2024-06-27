На Миколаївщині уламки російської ракети впали на трасу, сталася ДТП
У Миколаївському районі сталася ДТП через падіння на трасу уламків російської ракети. Про це повідомив глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
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Він зазначив, що інцидент стався зранку 27 червня – внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу, в результаті чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль.
Також сталася ДТП, в якій постраждав інший водій, додав Кім.
Під час нічної роботи ППО у Миколаївській області вдалось збити три крилаті ракети "Калібр" та шість ударних БпЛА Shahed-136/131.
- У ніч проти 27 червня у низці областей України були вибухи – Росія атакувала безпілотниками, а потім пустила крилаті ракети.
- Загалом у результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей – 23 "шахеда" і п'ять ракет.