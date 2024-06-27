"Калібри", "Кинджал", дрони: чим атакувала Росія у ніч проти 27 червня та що вдалося збити
У ніч проти 27 червня Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши аеробалістичні, керовані та крилаті ракети, а також дрони типу "шахед". Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.
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У результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:
→ чотири крилаті ракети "Калібр";
→ одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
→ 23 ударні дрони типу "Shahed-131/136".
За даними Олещука, усього ворог застосував 6 ракет різних типів і 23 ударні дрони:
→ одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
→ чотири крилаті ракети "Калібр";
→ одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
→ 23 ударні дрони типу "Shahed-131/136".
У ніч проти 27 червня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу – Росія атакувала безпілотниками, а потім пустила крилаті ракети. У низці областей чули вибухи.
- Зранку 24 червня російські окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі Одеси – внаслідок цього виникла пожежа.
- Повітряні сили повідомляли, що російська армія атакувала Одеську область двома ракетами — ймовірно, Іскандер-К.
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