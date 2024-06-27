"Калибры", "Кинжал", дроны: чем атаковала Россия в ночь на 27 июня и что удалось сбить

Всего враг применил шесть ракет разных типов и 23 ударных беспилотника

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 27 июня Россия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине, применив аэробаллистические, управляемые и крылатые ракеты, а также дроны типа "шахед". Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

→ четыре крылатые ракеты "Калибр";

→ одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;

→ 23 ударных дрона типа "Shahed-131/136".

По данным Олещука, всего враг применил 6 ракет различных типов и 23 ударных дрона:

→ одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

→ четыре крылатые ракеты "Калибр";

→ одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;

→ 23 ударных дрона типа "Shahed-131/136".

В ночь на 27 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога – Россия атаковала беспилотниками, а затем пустила крылатые ракеты. В ряде областей слышали взрывы.

Утром 24 июня российские оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру Одессы – вследствие этого возник пожар.

Воздушные силы сообщали, что российская армия атаковала Одесскую область двумя ракетами – вероятно, Искандер-К.

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