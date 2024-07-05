Дорогу Київ-Чоп перекрили через аварію на Львівщині, попередньо, є загиблий і постраждалі

Ілюстративне фото: Depositphotos

На автодорозі Київ-Чоп у Львівській області сталася аварія, попередньо, є загиблий і травмовані. Дорога повністю перекрита, організовано об'їзд, повідомила Патрульна поліція.

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Інцидент стався поблизу населеного пункту Великосілки.

Дорогу повністю перекрили – на місці події працюють усі відповідні служби, зазначили поліціянти.

Натомість організовано об'їзд:

→ у напрямку Львова через населений пункт Жовтанці (це у ~12 кілометрах на захід від Великосілок);

→ у напрямку Києва – узбіччям.

Поліція закликала водіїв врахувати цю інформацію під час поїздки.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

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