Дорогу Київ-Чоп перекрили через аварію на Львівщині, попередньо, є загиблий і постраждалі
На автодорозі Київ-Чоп у Львівській області сталася аварія, попередньо, є загиблий і травмовані. Дорога повністю перекрита, організовано об'їзд, повідомила Патрульна поліція.
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Інцидент стався поблизу населеного пункту Великосілки.
Дорогу повністю перекрили – на місці події працюють усі відповідні служби, зазначили поліціянти.
Натомість організовано об'їзд:
→ у напрямку Львова через населений пункт Жовтанці (це у ~12 кілометрах на захід від Великосілок);
→ у напрямку Києва – узбіччям.
Поліція закликала водіїв врахувати цю інформацію під час поїздки.
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