В Румынии автобус с 55 украинцами попал в ДТП – фото, видео
25 июня на трассе DN22, на выезде из румынской деревни Тариверде, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев. Об этом сообщает Ziua de Constanta.
Около 18:45 мск полицейские Службы безопасности дорожного движения получили сообщение об аварии. Среди пассажиров автобуса находились и дети.
Согласно данным предварительного расследования, водитель транспорта не справился с управлением и автобус опрокинулся.
На месте происшествия работали несколько спасательных бригад. В результате аварии несколько человек получили легкие ранения, но обошлось без жертв.
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