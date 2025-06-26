В Румынии автобус с 55 украинцами попал в ДТП – фото, видео

Авария на борту с украинцами произошла 25 июня, среди пассажиров были дети

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

25 июня на трассе DN22, на выезде из румынской деревни Тариверде, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев. Об этом сообщает Ziua de Constanta.

Около 18:45 мск полицейские Службы безопасности дорожного движения получили сообщение об аварии. Среди пассажиров автобуса находились и дети.

Согласно данным предварительного расследования, водитель транспорта не справился с управлением и автобус опрокинулся.

На месте происшествия работали несколько спасательных бригад. В результате аварии несколько человек получили легкие ранения, но обошлось без жертв.

ДТП (Фото: ziuaconstanta.ro)

ДТП (Фото: ziuaconstanta.ro)

ДТП (Фото: ziuaconstanta.ro)