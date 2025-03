В Париже во время погони столкнулись машины полиции: 10 правоохранителей ранены – видео

22 марта на бульваре Сен-Жермен в Париже во время дорожного контроля произошло преследование, завершившееся ДТП. В результате инцидента пострадали 10 полицейских, пишет Le Figaro.

По данным прокуратуры, водитель автомобиля с тремя пассажирами проигнорировал требование остановиться и начал скрываться. Он выехал на автобусную полосу и проехал на красный свет.

Преследование длилось несколько километров и завершилось в 15-м округе Парижа, где водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в светофор. В результате этого три автомобиля полиции столкнулись с машиной нарушителя.

Все 10 пострадавших полицейских были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает. Три пассажира другого автомобиля также получили травмы и были задержаны. Двое из них раньше находились в базах данных полиции. Им по 19, 22 и 30 лет.

