Во Франции столкнулись четыре автобуса, которые перевозили военных: 36 раненых – видео

По предварительным данным, в каждом автобусе находилось около 50 военнослужащих, а также курсантов

Скорая помощь во Франции (Иллюстративное фото: ЕРА/Mohammed Badra)

В результате столкновения четырех автобусов, перевозивших военных на севере центральной части Франции, пострадали 36 человек. Об этом пишет газета Le Figaro и передает телеканал TF1.

"Столкнулись четыре автобуса национальной жандармерии, которые перевозили около 120 военнослужащих. 36 человек пострадали, в том числе один серьезно, но его жизнь не находится в опасности", – говорится в сообщении, опубликованном префектурой департамента Ивелин, где произошла авария.

По предварительным данным, в каждом автобусе находилось около 50 военнослужащих, а также курсантов, возвращавшихся с авиабазы Эвре.

"Водитель одного из автобусов, солдаты и двое курсантов-жандармов доставлены в военный госпиталь Перси. Их травмы не опасны для жизни", – сообщил министр обороны Себастьен Лекорню.

🚨🚑🚒 L'accident spectaculaire sui se 's produit ce mercredi soir sur l'A13 à Guerville a impliqué cuatro bus transportant des élèves officiers des grandes écoles militaires et un vehicule léger. 119 personnes sont concernées, avec 36 blessés légers dont un en urgence absolute pic.twitter.com/2155A1WQU8 — Mantes Actu (@mantes_a) March 19, 2025

25 июня 2024 года сообщалось, что в Германии кортеж Орбана попал в автомобильную аварию, в результате чего погиб офицер полиции.

11 января 2025 года во французском Страсбурге произошло столкновение двух скоростных трамваев, в результате чего пострадали десятки человек.