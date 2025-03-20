Во Франции столкнулись четыре автобуса, которые перевозили военных: 36 раненых – видео
Скорая помощь во Франции (Иллюстративное фото: ЕРА/Mohammed Badra)

В результате столкновения четырех автобусов, перевозивших военных на севере центральной части Франции, пострадали 36 человек. Об этом пишет газета Le Figaro и передает телеканал TF1.

"Столкнулись четыре автобуса национальной жандармерии, которые перевозили около 120 военнослужащих. 36 человек пострадали, в том числе один серьезно, но его жизнь не находится в опасности", – говорится в сообщении, опубликованном префектурой департамента Ивелин, где произошла авария.

По предварительным данным, в каждом автобусе находилось около 50 военнослужащих, а также курсантов, возвращавшихся с авиабазы Эвре.

"Водитель одного из автобусов, солдаты и двое курсантов-жандармов доставлены в военный госпиталь Перси. Их травмы не опасны для жизни", – сообщил министр обороны Себастьен Лекорню.

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