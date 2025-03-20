У Франції зіткнулися чотири автобуси, які перевозили військових: 36 постраждалих - відео
У результаті зіткнення чотирьох автобусів, що перевозили військових на півночі центральної частини Франції, постраждали 36 людей. Про це пише газета Le Figaro та передає телеканал TF1.
"Зіткнулися чотири автобуси національної жандармерії, що перевозили загалом близько 120 військовослужбовців. 36 осіб постраждали, зокрема один серйозно, але його життя не перебуває в небезпеці", - йдеться у повідомленні, опублікованому префектурою департаменту Івелін, де сталася аварія.
За попередніми даними, у кожному автобусі перебувало близько п'ятдесяти військовослужбовців, а також курсантів, які повертались з авіабази Евре.
"Водія одного з автобусів, солдатів і двох курсантів-жандармів доправили до військового госпіталю Персі. Їхні травми не є небезпечними для життя", – повідомив міністр оборони Себастьєн Лекорню.
🚨🚑🚒 L’accident spectaculaire sui s’est produit ce mercredi soir sur l’A13 à Guerville a impliqué quatre bus transportant des élèves officiers des grandes écoles militaires et un véhicule léger. 119 personnes sont concernées, avec 36 blessés légers dont un en urgence absolue pic.twitter.com/2155A1WQU8— Mantes Actu (@mantes_a) March 19, 2025
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