У Франції зіткнулися чотири автобуси, які перевозили військових: 36 постраждалих - відео
Швидка допомога у Франції (Ілюстративне фото: ЕРА/Mohammed Badra)

У результаті зіткнення чотирьох автобусів, що перевозили військових на півночі центральної частини Франції, постраждали 36 людей. Про це пише газета Le Figaro та передає телеканал TF1.

"Зіткнулися чотири автобуси національної жандармерії, що перевозили загалом близько 120 військовослужбовців. 36 осіб постраждали, зокрема один серйозно, але його життя не перебуває в небезпеці", - йдеться у повідомленні, опублікованому префектурою департаменту Івелін, де сталася аварія.

За попередніми даними, у кожному автобусі перебувало близько п'ятдесяти військовослужбовців, а також курсантів, які повертались з авіабази Евре.

"Водія одного з автобусів, солдатів і двох курсантів-жандармів доправили до військового госпіталю Персі. Їхні травми не є небезпечними для життя", – повідомив міністр оборони Себастьєн Лекорню.

  • 25 червня 2024 року повідомлялося, що у Німеччині кортеж Орбана потрапив в автомобільну аварію, внаслідок чого загинув офіцер поліції.
  • 11 січня 2025 року у французькому Страсбурзі сталося зіткнення двох швидкісних трамваїв, унаслідок чого постраждали десятки людей.
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