У Франції зіткнулися чотири автобуси, які перевозили військових: 36 постраждалих - відео

За попередніми даними, у кожному автобусі перебувало близько п'ятдесяти військовослужбовців, а також курсантів

Швидка допомога у Франції (Ілюстративне фото: ЕРА/Mohammed Badra)

У результаті зіткнення чотирьох автобусів, що перевозили військових на півночі центральної частини Франції, постраждали 36 людей. Про це пише газета Le Figaro та передає телеканал TF1.

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"Зіткнулися чотири автобуси національної жандармерії, що перевозили загалом близько 120 військовослужбовців. 36 осіб постраждали, зокрема один серйозно, але його життя не перебуває в небезпеці", - йдеться у повідомленні, опублікованому префектурою департаменту Івелін, де сталася аварія.

За попередніми даними, у кожному автобусі перебувало близько п'ятдесяти військовослужбовців, а також курсантів, які повертались з авіабази Евре.

"Водія одного з автобусів, солдатів і двох курсантів-жандармів доправили до військового госпіталю Персі. Їхні травми не є небезпечними для життя", – повідомив міністр оборони Себастьєн Лекорню.

🚨🚑🚒 L’accident spectaculaire sui s’est produit ce mercredi soir sur l’A13 à Guerville a impliqué quatre bus transportant des élèves officiers des grandes écoles militaires et un véhicule léger. 119 personnes sont concernées, avec 36 blessés légers dont un en urgence absolue pic.twitter.com/2155A1WQU8 — Mantes Actu (@mantes_a) March 19, 2025

25 червня 2024 року повідомлялося, що у Німеччині кортеж Орбана потрапив в автомобільну аварію, внаслідок чого загинув офіцер поліції.

11 січня 2025 року у французькому Страсбурзі сталося зіткнення двох швидкісних трамваїв, унаслідок чого постраждали десятки людей.