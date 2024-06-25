Bild: Кортеж Орбана потрапив у ДТП в Німеччині, загинув поліціянт – фото

Фото з місця аварії (Фото: Bild)

Кортеж прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який супроводжував його під час візиту до Германії, потрапив в автомобільну аварію – загинув офіцер поліції. Про це повідомляє німецький таблоїд Bild із посиланням на місцевих правоохоронців.

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ДТП сталася у місті Штутгарт 24 червня близько 11:15 за місцевим часом.

За попередніми даними, 69-річна жінка за кермом BMW виїхала за шлагбаум і зіштовхнулася з мотоциклом 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана.

Від сили удару поліціянта відкинуло на службовий мотоцикл іншого, 27-річного офіцера із супроводу прем’єра Угорщини: обидва з важкими травмами потрапили до лікарні. 61-річний поліціянт невдовзі помер у лікарні, підтвердив комісар поліції Штутгарта Маркус Айзенбраун.

Фото: Bild

За даними Bild, Орбан перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу, напередодні ввечері він спостерігав за перемогою угорської збірної над Шотландією в попередньому турі чемпіонату Європи.

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