Bild: Кортеж Орбана потрапив у ДТП в Німеччині, загинув поліціянт – фото
Кортеж прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який супроводжував його під час візиту до Германії, потрапив в автомобільну аварію – загинув офіцер поліції. Про це повідомляє німецький таблоїд Bild із посиланням на місцевих правоохоронців.
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ДТП сталася у місті Штутгарт 24 червня близько 11:15 за місцевим часом.
За попередніми даними, 69-річна жінка за кермом BMW виїхала за шлагбаум і зіштовхнулася з мотоциклом 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана.
Від сили удару поліціянта відкинуло на службовий мотоцикл іншого, 27-річного офіцера із супроводу прем’єра Угорщини: обидва з важкими травмами потрапили до лікарні. 61-річний поліціянт невдовзі помер у лікарні, підтвердив комісар поліції Штутгарта Маркус Айзенбраун.
- За даними Bild, Орбан перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу, напередодні ввечері він спостерігав за перемогою угорської збірної над Шотландією в попередньому турі чемпіонату Європи.
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