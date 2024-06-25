Bild: Кортеж Орбана попал в ДТП в Германии, погиб полицейский – фото

61-летний офицер немецкой полиции умер в больнице в результате полученных травм

Фото с места аварии (Фото: Bild)

Кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана, сопровождавший его во время визита в Германию, попал в автомобильную аварию – погиб офицер полиции. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на местных правоохранителей.

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ДТП произошло в городе Штутгарт 24 июня около 11:15 по местному времени.

По предварительным данным, 69-летняя женщина за рулем BMW выехала за шлагбаум и столкнулась с мотоциклом 61-летнего офицера полиции, сопровождавшего автомобиль Орбана.

От силы удара полицейского отбросило на служебный мотоцикл другого, 27-летнего офицера из сопровождения премьера Венгрии: оба с тяжелыми травмами попали в больницу. 61-летний полицейский вскоре скончался в больнице, подтвердил комиссар полиции Штутгарта Маркус Айзенбраун.

Фото: Bild

По данным Bild, Орбан находился в Германии на чемпионате Европы по футболу, накануне вечером наблюдал за победой венгерской сборной над Шотландией в предыдущем туре чемпионата Европы.

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