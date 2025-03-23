У Парижі під час погоні зіштовхнулися три машини поліції: 10 правоохоронців поранені – відео
Ілюстративне фото: ЕРА/ANDRE PAIN

22 березня на бульварі Сен-Жермен у Парижі під час дорожнього контролю сталося переслідування, що завершилося ДТП. Унаслідок інциденту постраждали 10 поліціянтів, пише Le Figaro.

За даними прокуратури, водій автомобіля з трьома пасажирами проігнорував вимогу зупинитися та почав втікати. Він виїхав на автобусну смугу і проїхав на червоне світло.

Переслідування тривало кілька кілометрів і завершилось у 15-му окрузі Парижа, де водій втратив контроль над транспортним засобом і врізався у світлофор. В результаті цього три автомобілі поліції зіткнулися з машиною порушника.

Усі 10 постраждалих поліціянтів були госпіталізовані, але їхньому життю нічого не загрожує. Троє пасажирів іншого автомобіля також отримали травми й були затримані. Двоє з них раніше були в базах даних поліції. Їм по 19, 22 та 30 років.

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