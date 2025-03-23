У Парижі під час погоні зіштовхнулися три машини поліції: 10 правоохоронців поранені – відео

Усі 10 постраждалих поліціянтів були госпіталізовані, але їхньому життю нічого не загрожує

Ілюстративне фото: ЕРА/ANDRE PAIN

22 березня на бульварі Сен-Жермен у Парижі під час дорожнього контролю сталося переслідування, що завершилося ДТП. Унаслідок інциденту постраждали 10 поліціянтів, пише Le Figaro.

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За даними прокуратури, водій автомобіля з трьома пасажирами проігнорував вимогу зупинитися та почав втікати. Він виїхав на автобусну смугу і проїхав на червоне світло.

Переслідування тривало кілька кілометрів і завершилось у 15-му окрузі Парижа, де водій втратив контроль над транспортним засобом і врізався у світлофор. В результаті цього три автомобілі поліції зіткнулися з машиною порушника.

Усі 10 постраждалих поліціянтів були госпіталізовані, але їхньому життю нічого не загрожує. Троє пасажирів іншого автомобіля також отримали травми й були затримані. Двоє з них раніше були в базах даних поліції. Їм по 19, 22 та 30 років.

🇫🇷🚔 FLASH | 10 policiers ont été blessés après une collision lors d’un refus d’obtempérer. Une BMW prise en chasse s’est encastrée dans un feu rouge et les voitures de police ont suivi. 3 personnes ont été interpellées, dont le conducteur alcoolisé.



pic.twitter.com/wnAylo6QTV — Cerfia (@CerfiaFR) March 22, 2025