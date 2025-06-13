У Франції автобус з українцями потрапив у ДТП: четверо загиблих і 45 постраждалих

Фото з місця події (Aurélien Burban/Actu Le Mans)

У французькому департаменті Сарт 13 червня сталася смертельна аварія за участю автобуса з громадянами України. За офіційними даними, загинули четверо людей, ще одинадцятеро отримали важкі травми, повідомляють Le Parisien та BFMTV.

Як повідомила префектура, автобус, у якому їхали українці, злетів у кювет і перекинувся на автомагістралі A81. Інцидент стався близько полудня – о 11:58 – поблизу містечка Дегре, між розв’язками Сілле-ле-Гійом і Ле-Ман-Нор.