У Франції автобус з українцями потрапив у ДТП: четверо загиблих і 45 постраждалих
Фото з місця події (Aurélien Burban/Actu Le Mans)

У французькому департаменті Сарт 13 червня сталася смертельна аварія за участю автобуса з громадянами України. За офіційними даними, загинули четверо людей, ще одинадцятеро отримали важкі травми, повідомляють Le Parisien та BFMTV.

Як повідомила префектура, автобус, у якому їхали українці, злетів у кювет і перекинувся на автомагістралі A81. Інцидент стався близько полудня – о 11:58 – поблизу містечка Дегре, між розв’язками Сілле-ле-Гійом і Ле-Ман-Нор.

За даними французьких медіа, у салоні перебували близько 60 українців, серед яких були й діти. За попередніми даними, автобус з'їхав у кювет. Внаслідок аварії загинули щонайменше четверо людей, ще 11 отримали важкі травми, понад 30 – легкі.

Після аварії автомагістраль A81 була закрита в обох напрямках для полегшення евакуації та рятувальних робіт. На місце події прибули 87 пожежників з Департаментської служби пожежної охорони та рятувальних робіт (SDIS), а також 49 пожежних машин.

Посольство України у Франції повідомило, що на місце події терміново вирушили надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства.

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