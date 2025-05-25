На Харківщині у ДТП загинули жінка та трирічна дитина, можливий винуватець вкоротив собі віку

Попередньо, чоловік хотів здійснити обгін, але не впорався з керуванням

Фото: Нацполіція

На Харківщині в аварії загинула жінка та трирічна дитина, а водій, який міг спричинити інцидент, вчинив самогубство. Про це заявила поліція області.

"Попередньо, водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху", – йдеться у публікації.

ДТП сталась у неділю, 25 травня, близько 14:00 на дорозі Харків – Охтирка, поблизу села Крупчине Богодухівського району.

Унаслідок аварії на місце загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка.

"Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу", – заявляє поліція.

Шофери Fiat Tipo та Renault Magnum отримали гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці розв'язують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція