У Харкові унаслідок ДТП загинули три людини: зіштовхнулися КАМАЗ та легковик

Унаслідок сильного удару загинули водій легкового автомобіля та двоє пасажирів – чоловіки віком 50 та 43 роки

Фото: Поліція Харківської області

У Харкові увечері 10 травня унаслідок зіткнення легковика Skoda Octavia з КАМАЗом загинули три людини. Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

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Зазначається, що аварія сталася на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Енергетиків.

За попередніми даними, водій Skoda Octavia не звернув увагу на червоний сигнал світлофора та виїхав на перехрестя, де зіткнувся з вантажівкою КАМАЗ 4310.

Унаслідок сильного удару загинули водій легкового автомобіля та двоє пасажирів – чоловіки віком 50 та 43 роки. Всі троє померли на місці до прибуття медиків.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

Фото: Поліція Харківської області

Фото: Поліція Харківської області