У Харкові унаслідок ДТП загинули три людини: зіштовхнулися КАМАЗ та легковик
У Харкові увечері 10 травня унаслідок зіткнення легковика Skoda Octavia з КАМАЗом загинули три людини. Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.
Зазначається, що аварія сталася на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Енергетиків.
За попередніми даними, водій Skoda Octavia не звернув увагу на червоний сигнал світлофора та виїхав на перехрестя, де зіткнувся з вантажівкою КАМАЗ 4310.
Унаслідок сильного удару загинули водій легкового автомобіля та двоє пасажирів – чоловіки віком 50 та 43 роки. Всі троє померли на місці до прибуття медиків.
Поліція розпочала кримінальне провадження.
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