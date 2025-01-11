На Львівщині зіткнулися легковик та автобус – семеро постраждалих

Фото: Нацполіція

У Львівському районі через зіткнення легкової автівки з автобусом травмовано сімох людей, повідомила Національна поліція Львівської області.

Аварія сталася 10 січня, близько 19:30, на автодорозі "Куровичі-Рогатин" у селі Затемне Львівського району.

За попередніми даними правоохоронців, сталося зіткнення автівки Peugeot 3008, за кермом якої був 36-річний мешканець Івано-Франківська, та автобуса Mеrcedes-Benz, котрим керував 39-річний житель Львівського району.

Водій легковика та шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. Йдеться про жительок Львівського району віком 17, 18 і 41 року та 28-річного місцевого мешканця, 67-річну львів’янку та 48-річного жителя Золочівського району.

Поліціянти відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне можливе покарання – три роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Правоохоронці встановлюють обставини події.