На Прикарпатті BMW зіткнувся з вантажівкою. Загинули п'ятеро, серед них два підлітки – фото

Кадри з місця ДТП (Фото:if.npu.gov.ua)

В Івано-Франківській області 30 грудня близько 21:41 в селі Насташине трапилася смертельна аварія за участю легковика BMW та вантажівки DAF. Водій та четверо пасажирів легковика загинули, повідомили у Нацполіції регіону.

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Правоохоронці з'ясували, що за кермом BMW 520 був 20-річний мешканець Бурштина. Він перевищив швидкість та на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою DAF під керуванням 52-річного мешканця Молдови.

Внаслідок ДТП водій BMW та його чотири пасажири, серед яких двоє підлітків, загинули на місці. Поліція також встановила, що протектор на задніх колесах авто був зношеним. Водій вантажівки був тверезий.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом гибелі людей через порушення правил безпеки дорожнього руху.